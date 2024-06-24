По этой причине переключать коробку на нейтралку не стоит даже на остановках

Автоэксперт Васильев объяснил, для чего служит нейтраль в автомате

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Нейтральная передача в автоматической коробке передач (АКП) действует как предохранитель, защищающий водителя от случайных переключений, пояснил автоэксперт Егор Васильев. Он отметил, что система работы АКП должна предотвращать случайные переключения между режимами заднего и переднего хода.

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В классических коробках это достигается без участия нейтральной передачи за счёт механической защиты, которая предотвращает повреждение коробки.

В современных автоматических коробках передач с режимом управления Shift by Wire переключиться, минуя нейтральную передачу, невозможно, добавил специалист.

Использование нейтральной передачи в АКП очень ограничено. Она может применяться только для буксировки автомобиля на короткие расстояния или в случае аварии.

Переключать коробку на нейтральную передачу даже на остановках не рекомендуется, так как это не влияет на износ агрегата и не экономит топливо, заключил эксперт.