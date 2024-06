По этой причине переключать коробку на нейтралку не стоит даже на остановках

Нейтральная передача в автоматической коробке передач (АКП) действует как предохранитель, защищающий водителя от случайных переключений, пояснил автоэксперт Егор Васильев. Он отметил, что система работы АКП должна предотвращать случайные переключения между режимами заднего и переднего хода.

Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0