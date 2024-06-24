Как ухаживать за машиной в жару: в руководстве по эксплуатации об этом ничего не сказано — ответ дали эксперты

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Автоэксперт Родионов: в жару не стоит заправлять полный бак и перекачивать шины

2:14
Авто

Летом эксплуатация автомобиля требует особого внимания. Необходимо следить за нагревом двигателя, состоянием кузова и давлением в шинах, как отмечает Kp. ru, ссылаясь на экспертов.

Автоэксперт Родионов: в жару не стоит заправлять полный бак и перекачивать шины
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Автовладельцам рекомендуется проверять температуру датчика двигателя, который в норме должен показывать от 95 до 105 градусов. Если стрелка уходит в красную зону, это означает, что антифриз нагрелся до 120-130 градусов. В такой ситуации лучше остановиться и выключить мотор на 20-30 минут.

Летом на кузове машины могут появляться птичьи экскременты, пыльца, почки и липкие листья, что негативно влияет на лакокрасочное покрытие (ЛКП). Кроме того, следует учитывать возможность попадания кусочков битума и капель краски во время ремонтных работ.

Чтобы минимизировать эти риски, выбирайте парковочные места подальше от коммунальщиков, в тени, но не под деревьями, которые могут упасть на машину.

Правильная очистка загрязненного кузова также имеет значение. Совладелец и директор автосервиса FIT SERVICE Евгений Евтеев предупредил, что нанесение очистителя на грязный кузов может привести к появлению царапин.

Поэтому перед очисткой автомобиль нужно сначала помыть — сначала под давлением с бесконтактным шампунем, а затем традиционной тряпкой.

Эксперты также советуют накачивать шины летом на уровне нижней границы рекомендованной нормы, так как высокие температуры повышают давление. Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов рекомендует не заправлять полный бак летом, поскольку при нагреве давление может увеличиться, и топливо начнет вытекать через клапан или неплотно закрытую крышку бензобака.

В сильную жару не следует сразу включать кондиционер. Сначала рекомендуется пару минут проехать с открытыми окнами, чтобы выпустить горячий воздух.

Резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье, а также на состоянии пластика и стекол.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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