Вот почему опытные водители всегда держат прищепку в бардачке: гениальный лайфхак

Почему в бардачке автомобиля должна лежать прищепка

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Если заглянуть в бардачок автомобиля опытного водителя, с большой вероятностью там можно найти прищепку.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Оказывается, это небольшое устройство помогает водителям в одной распространённой ситуации. Речь идёт о появлении неприятного запаха в салоне автомобиля.

Прищепка может служить освежителем воздуха. Многих водителей такое заявление удивит. Как же простая прищепка может устранить неприятный запах? Однако, связь есть.

Как сделать из прищепки освежитель воздуха

Чтобы прищепка начала источать приятный аромат, на неё нужно нанести немного эфирного масла. Обычно пяти капель достаточно, чтобы превратить прищепку в недорогой, но эффективный освежитель воздуха. Прищепка легко крепится на решётку воздуховода.

Важный нюанс

Использовать нужно только деревянную прищепку. Пластиковая не подойдёт. Объяснение простое: дерево, в отличие от пластика, способно впитывать масло.