Эксперты выяснили, где безопаснее всего сидеть в машине — и это не то, что вы думаете

Какое место является самым безопасным в машине при ДТП

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Журнал "За рулём" провел исследование, чтобы выяснить, какое место в машине является самым безопасным при ДТП. Считается, что при лобовом столкновении водитель инстинктивно старается защитить себя, что делает переднее пассажирское кресло наиболее опасным.

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Пассажир, сидящий за водителем, рискует меньше. Задний ряд в целом считается безопаснее передних мест. При лобовых столкновениях пассажиры задних сидений имеют больше пространства для выживания, а при попутных столкновениях их защищает багажник.

Однако при боковых столкновениях задние места не более безопасны, чем передние. Поэтому самым безопасным местом становится центральное место заднего ряда при наличии центрального подголовника.

Существует и другая точка зрения. Исследования в Австралии показали, что в современных автомобилях наиболее безопасным местом является переднее пассажирское кресло, так как подушки безопасности и ремни с преднатяжителями значительно снижают риск травм. Однако это утверждение не относится к старым автомобилям, выпущенным в 90-х годах прошлого века и раньше.