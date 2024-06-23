Новый Kia K3 2024 уже в России: скидки, мощность и почему стоит купить прямо сейчас

В России начались продажи седанов Kia K3 2024 года, известного у нас как Cerato. Новые автомобили привезены из Китая по схеме параллельного импорта крупным московским дилером.
Без скидок стоимость машины составляет 2,5 млн рублей, но при оформлении кредита, страховки или сдаче старого авто в трейд-ин цена снижается до 1,9 млн рублей. Продавец предоставляет двухлетнюю гарантию. Kia K3 оснащен 116-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем и вариатором, достигая максимальной скорости 190 км/ч.
В стандартное оснащение входят климат-контроль, камера заднего вида и цветной дисплей мультимедийной системы. Салон отделан тканью, подогрев сидений отсутствует, но продавец обещает решить этот вопрос.
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