Новый Kia K3 2024 уже в России: скидки, мощность и почему стоит купить прямо сейчас

В России стартовали продажи нового Kia K3 2024: цена и характеристики

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

В России начались продажи седанов Kia K3 2024 года, известного у нас как Cerato. Новые автомобили привезены из Китая по схеме параллельного импорта крупным московским дилером.

Фото: Wikipedia by Chu is licensed under CC BY-SA 3.0

Без скидок стоимость машины составляет 2,5 млн рублей, но при оформлении кредита, страховки или сдаче старого авто в трейд-ин цена снижается до 1,9 млн рублей. Продавец предоставляет двухлетнюю гарантию. Kia K3 оснащен 116-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем и вариатором, достигая максимальной скорости 190 км/ч.

В стандартное оснащение входят климат-контроль, камера заднего вида и цветной дисплей мультимедийной системы. Салон отделан тканью, подогрев сидений отсутствует, но продавец обещает решить этот вопрос.