Электромобили захватят Россию к 2030 году: прогнозы и статистика

Электромобили в России: стремительный рост и перспективы до 2030 года

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Рост доли электромобилей в автопарке России неизбежен, следуя мировому тренду на сокращение использования ДВС. В то время как Китай лидирует по продажам электрокаров, Россия отстает, но темпы роста увеличиваются.

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Прогнозируется, что рынок электромобилей в России будет расти в среднем на 38% в год. Главные сдерживающие факторы — высокая стоимость, неразвитая инфраструктура и сомнения потребителей. Однако, принятая "Концепция развития производства и развития электротранспорта до 2030 года" и позитивная динамика продаж (9 222 новых электрокара за первые пять месяцев 2024 года) указывают на улучшение ситуации.

Количество быстрых электрозаправок увеличилось до 1 150, а к 2025 году их станет 2,8 тысячи. Потребители убеждены в быстрой окупаемости электромобилей, видя рост инфраструктуры и поддержку государства. К 2030 году 15% автомобилей в России будут электрическими.