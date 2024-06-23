Ваш двигатель под угрозой: чем опасна постоянная езда на высоких оборотах

Постоянная езда на высоких оборотах: опасности и рекомендации

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Постоянная езда на повышенных оборотах двигателя, особенно при динамичной езде в городских условиях, может привести к серьезным негативным последствиям. Это ускоряет износ двигателя, вызывает перегрев, увеличивает расход топлива, ускоряет износ трансмиссии, шин и тормозной системы.

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Компоненты двигателя, такие как поршни, кольца, цилиндры и клапаны, испытывают повышенные нагрузки, что сокращает срок их службы. Однако кратковременные поездки на высоких оборотах могут быть полезны для очистки двигателя от отложений и кокса, улучшая его работу.

Важно соблюдать умеренный стиль вождения и регулярно проводить техническое обслуживание для минимизации рисков и продления срока службы автомобиля.