"АвтоВАЗ" выпускает "заднеприводные" Нивы — машины встали в "отстойник"

"АвтоВАЗ" отправил неполные "Нивы" в "отстойник" для дооснащения

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Группа Avtograd News в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что "АвтоВАЗ" последние дни выпускал некомплектные внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

Эти автомобили оказались без привода на переднюю ось из-за срыва производственного плана Механосборочным производством ВАЗа. В результате 22 июня на линии сборки "Нив" отменили рабочие смены. "Заднеприводные" Нивы не поступят в продажу — их отправили в "отстойник".

В ближайшие дни планируется дооснастить машины недостающими компонентами для установки полного привода, после чего внедорожники будут отправлены дилерам.