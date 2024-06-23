"АвтоВАЗ" выпускает "заднеприводные" Нивы — машины встали в "отстойник"

Группа Avtograd News в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что "АвтоВАЗ" последние дни выпускал некомплектные внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel.
Эти автомобили оказались без привода на переднюю ось из-за срыва производственного плана Механосборочным производством ВАЗа. В результате 22 июня на линии сборки "Нив" отменили рабочие смены. "Заднеприводные" Нивы не поступят в продажу — их отправили в "отстойник".
В ближайшие дни планируется дооснастить машины недостающими компонентами для установки полного привода, после чего внедорожники будут отправлены дилерам.
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