"АвтоВАЗ" готовит революционный кроссовер X-Cross 8

"АвтоВАЗ" тестирует новый среднеразмерный кроссовер X-Cross 8

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Российская компания "АвтоВАЗ" проводит тестовые испытания нового среднеразмерного кроссовера, вероятно, модели X-Cross 8. Об этом сообщил паблик Avtograd News в соцсети "ВКонтакте", отметив, что автомобиль НТЦ ВАЗа был замечен с заклеенными шильдиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее Telegram-канал "Русский автомобиль" рассказал, что производство кроссовера Chery Tiggo 8 под логотипом бренда Xcite начнется в середине августа 2023 года.

В настоящее время в модельной линейке Xcite для российского рынка представлен только кроссовер X-Cross 7. Ожидается, что X-Cross 8 станет важным дополнением к модельному ряду, предлагая потребителям новые возможности и улучшенные характеристики.