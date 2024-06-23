"АвтоВАЗ" готовит революционный кроссовер X-Cross 8

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"АвтоВАЗ" тестирует новый среднеразмерный кроссовер X-Cross 8

0:51
Авто

Российская компания "АвтоВАЗ" проводит тестовые испытания нового среднеразмерного кроссовера, вероятно, модели X-Cross 8. Об этом сообщил паблик Avtograd News в соцсети "ВКонтакте", отметив, что автомобиль НТЦ ВАЗа был замечен с заклеенными шильдиками.

"АвтоВАЗ" тестирует новый среднеразмерный кроссовер X-Cross 8
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее Telegram-канал "Русский автомобиль" рассказал, что производство кроссовера Chery Tiggo 8 под логотипом бренда Xcite начнется в середине августа 2023 года.

В настоящее время в модельной линейке Xcite для российского рынка представлен только кроссовер X-Cross 7. Ожидается, что X-Cross 8 станет важным дополнением к модельному ряду, предлагая потребителям новые возможности и улучшенные характеристики.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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