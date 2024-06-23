Автомобили Toyota и Volkswagen подешевели до 50% в Китае

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Toyota и Volkswagen снизили цены на автомобили в Китае в период Праздника шоппинга

1:23
Авто

В Китае 18 июня отмечается Праздник шоппинга 618, когда продавцы предлагают значительные скидки, аналогичные "Чёрной пятнице". В этот период цены на модели Toyota и Volkswagen значительно снизились.

Toyota и Volkswagen снизили цены на автомобили в Китае в период Праздника шоппинга
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Так, цена на Toyota Corolla упала с 116 800 юаней (около 1,35 млн рублей) до 79 800 юаней (около 920 тысяч рублей). Стоимость Camry уменьшилась с 171 800 юаней до 149 800 юаней (с 1,98 до 1,73 млн рублей). Это связано с низким спросом: в мае было продано лишь 7693 единицы Corolla и 8681 единица Camry.

Volkswagen также предлагает значительные скидки: цена на Sagitar снизилась на 40 тысяч юаней до 85 тысяч юаней (около 980 тысяч рублей), а на Magotan — с 211 900 до 131 900 юаней (около 1,52 млн рублей). Эти скидки связаны со стремлением освободить склады перед поступлением обновлённых версий моделей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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