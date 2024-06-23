Автомобили Toyota и Volkswagen подешевели до 50% в Китае

Toyota и Volkswagen снизили цены на автомобили в Китае в период Праздника шоппинга

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В Китае 18 июня отмечается Праздник шоппинга 618, когда продавцы предлагают значительные скидки, аналогичные "Чёрной пятнице". В этот период цены на модели Toyota и Volkswagen значительно снизились.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Так, цена на Toyota Corolla упала с 116 800 юаней (около 1,35 млн рублей) до 79 800 юаней (около 920 тысяч рублей). Стоимость Camry уменьшилась с 171 800 юаней до 149 800 юаней (с 1,98 до 1,73 млн рублей). Это связано с низким спросом: в мае было продано лишь 7693 единицы Corolla и 8681 единица Camry.

Volkswagen также предлагает значительные скидки: цена на Sagitar снизилась на 40 тысяч юаней до 85 тысяч юаней (около 980 тысяч рублей), а на Magotan — с 211 900 до 131 900 юаней (около 1,52 млн рублей). Эти скидки связаны со стремлением освободить склады перед поступлением обновлённых версий моделей.