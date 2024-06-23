Экономьте тысячи рублей на каско: вице-президент "РЕСО-Гарантия" раскрывает секрет

В интервью вице-президент страховой компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов объяснил важность франшизы к полису каско. Выплаты по стандартному ОСАГО ограничены 400 тысячами рублей, что часто недостаточно для ремонта автомобиля после ДТП.
Полис каско с франшизой позволяет сэкономить на страховке, оплачивая только определенную сумму убытка, например, 30 тысяч рублей, в то время как остальное покрывает страховая компания. Иванов подчеркнул, что такой подход обеспечивает защиту автомобиля и экономию средств.
Он также не рекомендует приобретать полис мини-каско, который покрывает только один риск — ДТП с установленным виновником. Полис каско с франшизой покрывает множество рисков, таких как поджог, хулиганство, удар молнии и другие аварии.
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