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Лучшие предложения на вторичном рынке: топ-3 японских кроссовера по цене LADA Niva

Названы три надёжных японских кроссовера по цене LADA Niva

3:19
Авто

Кроссоверы с полным приводом очень популярны в России. Однако их высокая цена делает их недоступными для многих автомобилистов. Портал njcar.ru выделил три японских кроссовера с пробегом, которые можно приобрести по цене новой LADA Niva.

Названы три надёжных японских кроссовера по цене LADA Niva
Фото: photosforfree.de/ by Rolf van Melis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Первым в списке идет Mitsubishi Outlander XL 2011 года. Эти автомобили поставлялись на российский рынок с бензиновыми атмосферными двигателями объемом 2.0, 2.4 и 3.0 литра. Эти силовые агрегаты надежны, хотя после 250 000 км пробега могут начинать потреблять масло.

Шестиступенчатая автоматическая коробка передач, идущая с двигателем V6, также не вызывает нареканий. Вариаторы, устанавливаемые с младшими двигателями, могут потребовать вмешательства после 200 000 км пробега из-за несвоевременной замены трансмиссионной жидкости. Mitsubishi Outlander XL на вторичном рынке можно найти за 1,2 млн рублей.

За 1-1,2 млн рублей можно также приобрести Suzuki Grand Vitara 2011-2012 годов выпуска. Модель доступна в трехдверном варианте с двигателем 1.6, а также в более популярных пятидверных версиях с бензиновым двигателем объемом 2.0 литра.

Одной из слабых сторон Grand Vitara являются ролики приводного ремня, которые часто требуют замены после 80 000 км пробега. Важно прислушиваться к звуку двигателя при холодном запуске. Также стоит отметить, что цепь ГРМ и ее натяжитель не отличаются долговечностью, и их износ можно определить по характерному шуму.

Nissan X-Trail второго поколения, выпускавшийся с 2008 по 2014 годы, остается популярным даже спустя годы. За 1,2 млн рублей можно приобрести автомобили 2010-2011 годов выпуска, которые сохраняют высокую ликвидность на вторичном рынке. В модельном ряду представлены бензиновые атмосферные двигатели объемом 2.0 и 2.5 литра, а также двухлитровый дизель.

Основная слабость двухлитрового мотора Nissan X-Trail второго поколения — непрочные свечные колодцы. Даже небольшое перетягивание свечей может привести к трещинам в металле, что вызывает нестабильную работу двигателя и возможное попадание антифриза в камеру сгорания.

Ремонт часто требует полной замены головки блока двигателя.

Вариатор Jatco JF011E считается одним из самых надежных CVT, но его долговечность зависит от регулярной замены масла, которую рекомендуется проводить каждые 40-60 тысяч километров.

При несоблюдении этого интервала к пробегу в 150 тысяч километров возможны серьезные поломки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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