Летние поломки: что делать, если авто не запускается в жару

Почему автомобиль не заводится летом: 3 возможные причины

Запуск двигателя автомобиля с первого раза часто считают проблемой зимнего сезона.

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Летом водители обычно не сталкиваются с этой сложностью, так как в теплые месяцы машина, как правило, заводится без проблем. Однако иногда запуск двигателя оказывается невозможным даже при высоких температурах.

В такой ситуации автовладельцу следует отвезти машину на диагностику, чтобы определить причину неисправности. Иногда водитель может самостоятельно понять, в чем причина отказа двигателя.

Проблемы со стартером

Если при повороте ключа зажигания слышны характерные щелчки, вероятнее всего, неисправен стартер. Скорее всего, механизм, который раскручивает вал, вышел из строя. Необходимо либо отремонтировать, либо заменить стартер.

Проблемы с генератором

Если недавно генератор издавал свистящие звуки во время работы двигателя, то проблема, вероятно, в его поломке. В этом случае потребуется ремонт генератора или его замена на новый.

Проблемы с бензонасосом

Если до появления проблем с запуском двигателя наблюдалось снижение мощности, вероятно, дело в бензонасосе. Возможно, бензонасос перестал передавать топливо из бака в двигатель.