5 причин запотевания лобового стекла и простые способы их устранения

Почему запотевают стекла в машине: что положить в салон авто, чтобы проблем не было

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Запотевание лобового стекла транспортного средства — это очень опасное явление.

Фото: flickr. com by wakanmuri is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если водитель не успеет решить проблему до начала движения, видимость дороги будет ограничена. В таком случае возрастает риск аварии.

Поэтому автомобилист должен либо отказаться от управления транспортным средством, либо как можно быстрее убрать конденсат со стеклянной поверхности.

Однако прежде всего нужно понять причины запотевания.

Причины запотевания стёкол

Если проблема проявилась в холодное время года, то причиной является разница температур на улице и в салоне автомобиля.

Если окна запотели летом, скорее всего, это связано с осадками. В машине оказались промокшие вещи, и вода начала испаряться.

Кроме того, причина может быть не в дожде и не в температуре. Водителю стоит проверить воздушный фильтр, возможно, он засорился.

Решение проблемы

Существует несколько способов сделать ветровое стекло вновь прозрачным. Самый простой способ — включить обдув. Испарина, скорее всего, исчезнет уже через несколько секунд.

Если этот способ по какой-либо причине не помогает, стекло можно протереть. Лучше всего использовать не ткань, а газетную бумагу.

Профилактика проблемы

Чтобы стёкла больше не запотевали, нужно положить в салон авто определённые предметы. В первую очередь это силикагель: он мгновенно впитывает лишнюю влагу.

Также подойдёт наполнитель для кошачьего лотка, который является отличным сорбентом.

Дополнительно можно использовать пену для бритья. Нанесите небольшое количество этого средства на внутреннюю часть лобового стекла, и будут решены сразу две проблемы.

Во-первых, стекло будет отполировано, и загрязнений не останется. Во-вторых, на поверхности окна появится невидимая плёнка, предотвращающая образование испарины.