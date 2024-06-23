Долгожданная новинка от "АВТОВАЗа": что скрывается под капотом новой Lada Aura

Новая Lada Aura от "АвтоВАЗа" — лимузин с российско-китайским акцентом

2:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Недавно стало известно, что "АвтоВАЗ" начнет производство Lada Aura, второго отечественного лимузина после AURUS. Идея создания такого автомобиля в Тольятти зрела уже много лет, и теперь, наконец, она воплощается в жизнь! Когда ждать новинку в автосалонах и сколько она будет стоить?

Lada Aura представляет собой удлинённую на 25 см версию Lada Vesta, что потребовало замены задних дверей. В остальном конструкция осталась без изменений. Автомобиль впервые был представлен в 2023 году.

Новая Lada Aura порадует своих будущих владельцев хорошими техническими характеристиками. Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиных силы, такой же, как у обычной Lada Vesta. Кроме того, Aura будет оснащена китайским вариатором, который также заслужил признание на "Весте".

Позже появится более доступная версия с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил, работающим с механической коробкой передач. Обе версии будут с передним приводом.

Комплектация Lada Aura будет почти такой же, как у максимальной версии Lada Vesta. Однако автомобиль получит ESP и другие опции, которых нет на стандартной Lada Vesta. Все эти компоненты будут поставляться из Китая и России. Новинка также получит улучшенные шины и качественную шумоизоляцию, сообщает carsweek. ru.

Серийное производство Lada Aura начнётся летом 2024 года, а в официальных дилерских салонах удлинённый седан появится уже осенью. Предполагается, что новая модель будет предлагаться в различных комплектациях, различающихся двигателем, коробкой передач и другими особенностями. Минимальная цена автомобиля составит около 2 500 000 рублей.