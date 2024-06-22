Ваш автомобиль под водой: сколько стоит спасти затопленную машину

Как восстановить затопленный автомобиль в Москве: советы и стоимость ремонта

В последние недели Москва страдает от наводнений, и автомобили часто оказываются затопленными. Журналисты SPEEDME. RU выяснили, сколько стоит восстановление таких машин. В первую очередь страдает электрика и двигатель, где вода вызывает окисление контактов и может привести к гидроудару.

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Затопленный автомобиль требует практически полной разборки и замены некоторых элементов, включая электрику и силовые агрегаты. Ремонт требует больших средств, и стоит оценить целесообразность дальнейшей эксплуатации. Компенсацию по КАСКО можно получить, если затопление прописано в договоре.

При затоплении на платной парковке или территории ТСЖ можно предъявить претензии этим организациям. Важно ставить автомобиль на возвышениях и избегать ливневок во время сильных дождей.