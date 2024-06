Ваш автомобиль под водой: сколько стоит спасти затопленную машину

В последние недели Москва страдает от наводнений, и автомобили часто оказываются затопленными. Журналисты SPEEDME. RU выяснили, сколько стоит восстановление таких машин. В первую очередь страдает электрика и двигатель, где вода вызывает окисление контактов и может привести к гидроудару.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication