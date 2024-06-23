Полный бак — смертельная ловушка: узнайте, что скрывают автопроизводители

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Можно ли заправлять полный бак: 3 мифа, о которых автомобилистам нужно забыть

Авто

Многие водители опасаются заправлять топливный бак полностью.

Можно ли заправлять полный бак: 3 мифа, о которых автомобилистам нужно забыть
Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они объясняют свое нежелание возможными негативными последствиями такого действия. Считается, что полный бак может повлиять на состояние автомобиля и привести к опасным ситуациям.

Давайте разберемся, какие из этих убеждений соответствуют реальности, а какие являются мифами.

Снижение скорости и управляемости

Существует мнение, что автомобиль с полным баком начинает ездить медленнее и становится труднее управляемым.

Однако этого не стоит бояться, особенно если автомобиль новый или относительно новый. Современные автопроизводители тестируют управляемость машины при разных уровнях топлива.

Испарение топлива

Также распространено заблуждение, что топливо может испаряться при полном баке. На самом деле это физически невозможно, если бак герметичен. При утрате герметичности топливо будет испаряться, даже если его мало.

Кража топлива

Некоторые считают, что сотрудники заправок могут недоливать топливо, если попросить заполнить бак полностью. Но это нелогично. Недобросовестный заправщик может обмануть независимо от объема топлива, который вы запрашиваете.

Реальная опасность

Несмотря на множество мифов, есть одна реальная опасность — высокий риск возгорания в случае аварии. Большой объем топлива может усугубить ситуацию при ДТП.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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