Не рискуйте своим двигателем: эксперты раскрыли правду о дешевых моторных маслах

Почему стоит избегать дешевого моторного масла: советы экспертов

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Многие автолюбители выбирают дешевое моторное масло, не задумываясь о его последствиях для двигателя. Журналисты SPEEDME. RU и механики крупных автосервисов объясняют, почему это плохая идея.

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Качественное масло выполняет функции смазки, охлаждения, очистки и защиты от коррозии. Дешевые масла часто обладают худшими смазывающими свойствами, быстрее изнашиваются и плохо защищают двигатель. Это может привести к увеличению износа деталей, проблемам при холодном старте и недостаточной защите от коррозии.

При выборе масла важно соблюдать рекомендации производителя, выбирать современные синтетические масла и избегать подделок. Использование качественного масла продлит срок службы двигателя и предотвратит дорогостоящий ремонт.