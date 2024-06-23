Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный автомобиль Kia Spectra

Названы восемь проблем подержанного седана Kia Spectra

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Автоэксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов дал рекомендации по выбору подержанного автомобиля Kia Spectra стоимостью 250 тысяч рублей.

Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

За эту сумму можно приобрести седан Kia Spectra середины 2000-х годов.

"Наиболее популярный двигатель — это SD6 объемом 1,6 литра. В целом, этот агрегат отличается высокой надежностью. Однако стоит отметить недостатки, такие как шумная работа гидрокомпенсаторов и небольшой ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания", — отметил Виноградов.

Кроме того, он упомянул, что механическая коробка передач требует переборки после 180 тысяч км пробега. В подвеске чаще всего выходят из строя шаровые опоры, срок службы которых составляет 60-70 тысяч км.

Эксперт также подчеркнул, что у автомобиля слабое лакокрасочное покрытие и часто появляются протечки в салон из-за забитых водостоков под лобовым стеклом.