Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный автомобиль Kia Spectra

Автоэксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов дал рекомендации по выбору подержанного автомобиля Kia Spectra стоимостью 250 тысяч рублей.
За эту сумму можно приобрести седан Kia Spectra середины 2000-х годов.
"Наиболее популярный двигатель — это SD6 объемом 1,6 литра. В целом, этот агрегат отличается высокой надежностью. Однако стоит отметить недостатки, такие как шумная работа гидрокомпенсаторов и небольшой ресурс высоковольтных проводов, свечей и катушек зажигания", — отметил Виноградов.
Кроме того, он упомянул, что механическая коробка передач требует переборки после 180 тысяч км пробега. В подвеске чаще всего выходят из строя шаровые опоры, срок службы которых составляет 60-70 тысяч км.
Эксперт также подчеркнул, что у автомобиля слабое лакокрасочное покрытие и часто появляются протечки в салон из-за забитых водостоков под лобовым стеклом.
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