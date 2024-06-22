Продажи премиальных авто в России рухнули на 36% за месяц

Финансовая емкость российского авторынка снизилась в мае 2024 года

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Совместное исследование банка "Открытие" и агентства "АВТОСТАТ" показало, что в мае 2024 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 366,1 млрд рублей, что на 73,5% больше, чем в мае 2023 года, но на 15,1% меньше, чем в апреле 2024 года.

Фото: Wikipedia by BMW Nederland is licensed under CC BY 3.0

Доля премиум-сегмента в финансовой емкости рынка сократилась с 30,1% в апреле до 22,7% в мае. Продажи премиальных автомобилей упали на 29,1%, а их стоимость — на 36,2%. Доля массового сегмента выросла до 77,3%. Китайские и российские марки укрепили свои позиции на рынке, тогда как доля европейских, японских и корейских брендов уменьшилась.

Сегменты SUV и В остаются крупнейшими на рынке, но доля SUV снижается, а В-класса растет. В мае было продано 80,8 тыс. кроссоверов и внедорожников на 272,3 млрд рублей, и 34,2 тыс. автомобилей В-класса на 48,6 млрд рублей.