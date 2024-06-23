Водители, возьмите на заметку: как сода может выручить в дороге

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Зачем бывалые водители возят в бардачке пищевую соду

1:13
Авто

Пищевая сода может быть полезной не только домохозяйкам, но и автомобилистам.

Зачем бывалые водители возят в бардачке пищевую соду
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Расскажем, почему опытные водители возят с собой соду и как они её используют.

Зачем водителям сода?

1. Ремонт пластика
Сода вместе с суперклеем "Момент" используется для склеивания пластиковых деталей, таких как бачки для стеклоомывателей и тормозной жидкости, бамперы и пластиковые накладки. Для этого в трещину заливают суперклей, а сверху посыпают соду, повторяя процесс несколько раз для надёжности.

2. Чистка колёс
Для приготовления чистящей пасты смешайте 100 граммов соды со 100 мл воды. Полученная паста отлично справляется с очисткой колёс.

3. Чистка стекол
Растворите 25 граммов соды в 200 мл воды для очистки автомобильных стекол. Это средство эффективно удаляет загрязнения.

4. Устранение неприятных запахов
Для избавления от неприятных запахов в салоне автомобиля, насыпьте соду на пятно, оставьте на некоторое время, затем уберите пылесосом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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