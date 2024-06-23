Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мучнистая роса на огурцах: как распознать и защитить ваш урожай
Комментатор Орлов сомневается, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию
В MIT создали инновационный бетон, способный превратить дом в аккамуляторную батарею
Знакомый Аллы Пугачевой предрек снос ее замка в Грязи
Певец Михаил Шуфутинский сыграет в музыкальной комедии "Третье сентября"
Жареная курица в медово-масляной глазури: аппетитное блюдо
Французский бизнес в замешательстве из-за политической неопределённости в стране
АТОР: отельеры Турции снижают цены из-за низкого спроса на туры в июле
Хосты под угрозой: как защитить любимые растения от слизней?
Не дайте себя обмануть: юрист раскрывает схемы страховщиков, лишающие вас денег

Хитрые страховщики нашли 7 полулегальных способов, чтобы не платить по ОСАГО

3:11
Авто

Владелец юридической компании в интервью для портала njcar. ru рассказал о наиболее распространенных мошеннических схемах, используемых страховщиками.

Хитрые страховщики нашли 7 полулегальных способов, чтобы не платить по ОСАГО
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Центробанк России четко указал, что страховые компании обязаны заключать договор ОСАГО с каждым владельцем автомобиля, который к ним обратится, вне зависимости от полномочий конкретных сотрудников. Это означает, что страховая компания должна выдать полис в соответствии с законом.

Отказ от оформления полиса ОСАГО может привести к штрафам, предусмотренным статьей 15.34.1 КоАП РФ. За такие нарушения должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 000 до 50 000 рублей, а юридические лица — на сумму от 100 000 до 300 000 рублей. Тем не менее, страховщики нашли несколько способов избежать выплат по ОСАГО.

Например, после серьезного ДТП страховщик может выплатить возмещение и затем в одностороннем порядке расторгнуть договор ОСАГО, утверждая, что машина не подлежит восстановлению, но не уведомить об этом владельца. В результате собственник, отремонтировавший авто, продолжает им пользоваться.

Однако, если он снова попадет в аварию по вине другого водителя, его страховщик откажет в выплате и направит его к страховщику виновника, а если авария произойдет по его вине, пострадавший может остаться без возмещения.

В случае обязательства страховой компании восстановить автомобиль после аварии, это еще не гарантирует полного выполнения обязательств. Страховщики могут отказаться, ссылаясь на отсутствие договоренности с официальным дилером, и направить на СТО, которая не способна выполнить необходимый ремонт.

Еще один частый прием — направить владельца на ремонт в другой город, на расстояние в несколько сотен километров, что является нарушением закона.

Также, после аварии владелец автомобиля может обратиться в страховую компанию, где его заявление примут, но не укажут четких сроков на рассмотрение и выплату. Страховщики умышленно затягивают процесс, пытаясь вынудить владельца самостоятельно начать ремонт. Если автомобиль будет восстановлен собственником, это может стать поводом для отказа в выплате страховки. Клиенту могут предложить частичную компенсацию, чтобы избежать ожидания результатов экспертизы.

В этом случае клиент подписывает отказ от дальнейших претензий, часто не осознавая, что предложенная выплата не покрывает реальные расходы на ремонт.

Не стоит спешить с подписанием отказных бумаг в страховой, поскольку предложенная компенсация всегда будет ниже реальной стоимости ремонта. Каждый автомобилист имеет право на проведение независимой экспертизы для оценки ущерба после ДТП.

После составления претензии и ее направления страховщику, компания обязана рассмотреть требование в течение пяти рабочих дней.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Важная подкормка лука в июне для роста зелёной массы
Перо будет сочным, а луковица — крупной: в июне подкормите лук этим средством — залог хорошего урожая
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Татьяна Навка рассказала, как похоронили Анастасию Заворотнюк
Артиллерия Северной Кореи способна сдерживать агрессию соседей Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Артемий Лебедев заступился за Бузову, которой не разрешили выступить в родной школе перед детьми
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Самые глупые собаки в мире: почему эти породы отличаются среди остальных
Последние материалы
Комментатор Орлов сомневается, что хороший игрок из Европы сейчас приедет в Россию
В MIT создали инновационный бетон, способный превратить дом в аккамуляторную батарею
Знакомый Аллы Пугачевой предрек снос ее замка в Грязи
Певец Михаил Шуфутинский сыграет в музыкальной комедии "Третье сентября"
Жареная курица в медово-масляной глазури: аппетитное блюдо
Французский бизнес в замешательстве из-за политической неопределённости в стране
АТОР: отельеры Турции снижают цены из-за низкого спроса на туры в июле
Хосты под угрозой: как защитить любимые растения от слизней?
Кинологи назвали команды, которые должна знать каждая собака
Понятие корпоративного социального страхования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников