Не дайте себя обмануть: юрист раскрывает схемы страховщиков, лишающие вас денег

Хитрые страховщики нашли 7 полулегальных способов, чтобы не платить по ОСАГО

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Владелец юридической компании в интервью для портала njcar. ru рассказал о наиболее распространенных мошеннических схемах, используемых страховщиками.

Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Центробанк России четко указал, что страховые компании обязаны заключать договор ОСАГО с каждым владельцем автомобиля, который к ним обратится, вне зависимости от полномочий конкретных сотрудников. Это означает, что страховая компания должна выдать полис в соответствии с законом.

Отказ от оформления полиса ОСАГО может привести к штрафам, предусмотренным статьей 15.34.1 КоАП РФ. За такие нарушения должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 000 до 50 000 рублей, а юридические лица — на сумму от 100 000 до 300 000 рублей. Тем не менее, страховщики нашли несколько способов избежать выплат по ОСАГО.

Например, после серьезного ДТП страховщик может выплатить возмещение и затем в одностороннем порядке расторгнуть договор ОСАГО, утверждая, что машина не подлежит восстановлению, но не уведомить об этом владельца. В результате собственник, отремонтировавший авто, продолжает им пользоваться.

Однако, если он снова попадет в аварию по вине другого водителя, его страховщик откажет в выплате и направит его к страховщику виновника, а если авария произойдет по его вине, пострадавший может остаться без возмещения.

В случае обязательства страховой компании восстановить автомобиль после аварии, это еще не гарантирует полного выполнения обязательств. Страховщики могут отказаться, ссылаясь на отсутствие договоренности с официальным дилером, и направить на СТО, которая не способна выполнить необходимый ремонт.

Еще один частый прием — направить владельца на ремонт в другой город, на расстояние в несколько сотен километров, что является нарушением закона.

Также, после аварии владелец автомобиля может обратиться в страховую компанию, где его заявление примут, но не укажут четких сроков на рассмотрение и выплату. Страховщики умышленно затягивают процесс, пытаясь вынудить владельца самостоятельно начать ремонт. Если автомобиль будет восстановлен собственником, это может стать поводом для отказа в выплате страховки. Клиенту могут предложить частичную компенсацию, чтобы избежать ожидания результатов экспертизы.

В этом случае клиент подписывает отказ от дальнейших претензий, часто не осознавая, что предложенная выплата не покрывает реальные расходы на ремонт.

Не стоит спешить с подписанием отказных бумаг в страховой, поскольку предложенная компенсация всегда будет ниже реальной стоимости ремонта. Каждый автомобилист имеет право на проведение независимой экспертизы для оценки ущерба после ДТП.

После составления претензии и ее направления страховщику, компания обязана рассмотреть требование в течение пяти рабочих дней.