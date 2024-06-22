Водители требуют убрать привилегии для электромобилей

Автовладельцы недовольны льготами для электромобилей и ожидают их сокращения

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По данным опроса Группы Ренессанс страхование, большинство владельцев автомобилей с двигателями внутреннего сгорания недовольны льготами для электромобилей.

Фото: Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0

Более трети респондентов ожидают, что привилегии для владельцев электромобилей будут сокращены в ближайшие годы. Более половины опрошенных считают, что покупка и эксплуатация электромобилей дороже, чем традиционных автомобилей, и 61% полагают, что льготы для электромобилей несправедливы.

О привилегиях, таких как отсутствие транспортного налога и бесплатная парковка, знают 40% респондентов. Лишь 20% считают, что льготы мотивируют на покупку электромобиля, тогда как основными факторами остаются стоимость и наличие инфраструктуры. Более половины участников ожидают сокращения льгот в будущем, с 37% предполагающих, что это произойдет через 3-5 лет.