Эксперт раскрывает секреты: продлите жизнь турбонаддуву без лишних затрат

Как продлить жизнь турбонаддуву: советы эксперта по обслуживанию авто

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Директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов поделился с "Российской газетой" советами по продлению срока службы турбонаддува двигателя.

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Главный совет — сократить интервалы замены масла на 30-50%, меняя его каждые 7-10 тысяч км, и использовать качественное масло, соответствующее требованиям производителя. Также важно следить за чистотой воздушного фильтра, меняя его каждые 15 тысяч км, особенно в пыльных условиях. Чистота радиаторов и интеркулеров тоже имеет значение.

Не требующие затрат способы включают прогрев двигателя до рабочих оборотов перед началом движения и охлаждение турбины после интенсивной езды, оставляя мотор на холостом ходу на 1-2 минуты. Эти простые меры помогут избежать перегрева и износа турбины.