Секреты безопасности: что вы должны проверять в автомобиле перед каждой поездкой

4 вещи, которые автомобилист должен проверять перед каждым запуском мотора

1:40 Your browser does not support the audio element. Авто

В течение дня человек сталкивается с множеством задач: нужно добраться до работы, выполнить все профессиональные обязанности, забрать детей из школы или садика, сходить в магазин и заняться домашними делами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Поэтому неудивительно, что люди постоянно спешат, в том числе и водители. Они стремятся сэкономить время, поэтому часто быстро садятся за руль и сразу же запускают двигатель.

Однако проверять состояние автомобиля перед началом поездки обычно не хочется. Многие думают: "Если с машиной не было проблем раньше, то и теперь не будет".

Это ошибочный подход. Проверка автомобиля перед каждой поездкой обязательна. В первую очередь следует обратить внимание на четыре аспекта.

Колёса

Перед запуском двигателя убедитесь, что шины не спущены. Если хотя бы одно колесо повреждено или спущено, необходимо заменить покрышку.

Покрытие автомобиля

Осмотрите лакокрасочное покрытие на наличие повреждений.

Если обнаружена серьёзная вмятина, возможно, в ваш припаркованный автомобиль въехало другое транспортное средство. В этом случае лучше не начинать движение и обратиться в правоохранительные органы.

Светотехника

Проверьте состояние фар. Они могут быть разбиты. В таком случае необходимо заменить или отремонтировать фары.

Стеклоочистители

Убедитесь, что они на месте. Возможно, стеклоочистители были похищены. Движение без стеклоочистителей опасно, особенно если существует вероятность дождя.