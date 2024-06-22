Ввоз новых авто в Россию увеличился на 19% за месяц

По данным агентства "Автостат", в мае 2024 года в Россию было ввезено 99 тысяч легковых автомобилей. Из них 70%, или 68,9 тысяч единиц, составили новые машины, что на 19% больше, чем в апреле.
Ввоз подержанных автомобилей составил 30,1 тысяч единиц, снизившись на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. За первые пять месяцев 2024 года импорт новых авто в РФ достиг почти 340 тысяч единиц, удвоившись по сравнению с тем же периодом 2023 года. Подержанных машин было ввезено 145 тысяч, что на 19% меньше, чем годом ранее.
В мае 95% новых автомобилей прибыли из Китая, а среди подержанных лидировали машины из Японии (63%), Южной Кореи (13%) и Белоруссии (11%). Популярными марками новых авто были Chery, Changan, Geely, Haval и Jetour, а среди подержанных — Toyota, Honda, BMW, Nissan и Volkswagen. Более половины подержанных автомобилей (62%) имели возраст от 3 до 6 лет.
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