Ввоз новых авто в Россию увеличился на 19% за месяц

В мае в Россию ввезено 99 тысяч легковых авто, 70% из которых новые

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным агентства "Автостат", в мае 2024 года в Россию было ввезено 99 тысяч легковых автомобилей. Из них 70%, или 68,9 тысяч единиц, составили новые машины, что на 19% больше, чем в апреле.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Ввоз подержанных автомобилей составил 30,1 тысяч единиц, снизившись на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. За первые пять месяцев 2024 года импорт новых авто в РФ достиг почти 340 тысяч единиц, удвоившись по сравнению с тем же периодом 2023 года. Подержанных машин было ввезено 145 тысяч, что на 19% меньше, чем годом ранее.

В мае 95% новых автомобилей прибыли из Китая, а среди подержанных лидировали машины из Японии (63%), Южной Кореи (13%) и Белоруссии (11%). Популярными марками новых авто были Chery, Changan, Geely, Haval и Jetour, а среди подержанных — Toyota, Honda, BMW, Nissan и Volkswagen. Более половины подержанных автомобилей (62%) имели возраст от 3 до 6 лет.