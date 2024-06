Автомобили по параллельному импорту теряют популярность в России

Эксперты банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог" проанализировали регистрацию автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту в мае 2024 года.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0