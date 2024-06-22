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Автомобили по параллельному импорту теряют популярность в России

Доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, сократилась до 8,5% в мае 2024

Авто

Эксперты банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог" проанализировали регистрацию автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту в мае 2024 года.

Доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, сократилась до 8,5% в мае 2024
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Доля таких автомобилей на рынке снизилась с 11% в апреле до 8,5% в мае. В мае было зарегистрировано 134 657 новых транспортных средств, из которых 8,5% ввезены по параллельному импорту, что на 31% меньше, чем в апреле. Генеральный директор ООО "Автомаркетолог" Олег Мосеев отметил, что спад будет продолжаться из-за ужесточения законодательства.

Лидером среди брендов в мае стал Geely (13%), за ним следуют Li Xiang (9%) и Toyota (8%). Среди моделей лидирует кроссовер Geely Monjaro (13%). Доля китайских брендов выросла с 36% до 40%, на втором месте японские марки (20%), на третьем — немецкие (17%).

Кроссоверы и внедорожники составляют 76% всех регистраций, бензиновые автомобили — 66%, гибриды и электромобили — 19% и 7% соответственно. В мае доля ввоза на частных лиц увеличилась до 84%, на юридических лиц — 16%.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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