Самые популярные мифы об автомобильных аккумуляторах оказались развеяны

Эксперты ответили на вопросы об автомобильных аккумуляторах

Эксперты издания "За рулем" ответили на вопросы читателей об автомобильных аккумуляторах, касающиеся их работы в разных температурных условиях и мифов. Они объяснили, что в жару аккумуляторы разряжаются быстрее, а на морозе хуже принимают заряд из-за замедленных химических реакций.

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Опровергнут миф о том, что AGM батареи можно "оживить" добавлением воды, поскольку они работают по замкнутому кислородному циклу. Эксперты также дали советы по правильному "прикуриванию" аккумулятора, предупредив о возможных проблемах с современными машинами.

Они развеяли миф о сгорании стартера при установке более мощного аккумулятора, объяснив, что ток стартера не зависит от мощности батареи. Наконец, эксперты предупредили, что отключение аккумулятора может вызвать проблемы с системами современных автомобилей.