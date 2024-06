Самые популярные мифы об автомобильных аккумуляторах оказались развеяны

Эксперты издания "За рулем" ответили на вопросы читателей об автомобильных аккумуляторах, касающиеся их работы в разных температурных условиях и мифов. Они объяснили, что в жару аккумуляторы разряжаются быстрее, а на морозе хуже принимают заряд из-за замедленных химических реакций.

Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License