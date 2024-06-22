Ваш автомобиль может закипеть: узнайте, как избежать проблем в жару

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Эксперт рассказал, как защитить двигатель автомобиля в жаркую погоду

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Для защиты двигателя автомобиля в жаркую погоду важно регулярно проверять уровень и качество масла, а также менять его согласно регламенту производителя, сообщил Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта "Авилон Kia", в интервью "Российской газете".

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости, так как она предотвращает перегрев мотора. Особое внимание следует уделять чистоте радиаторов: их загрязнение может привести к перегреву, особенно при температуре выше 30 градусов.

Очистка радиаторов требует снятия и перезаправки кондиционера. Эксперт также рекомендовал избегать агрессивного вождения и использовать высококачественное топливо, чтобы уменьшить риск перегрева двигателя. Умеренное использование кондиционера также помогает снизить нагрузку на мотор.