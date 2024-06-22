Производители обманывают: почему ваш автомобиль нуждается в прогреве даже летом

Эксперты объяснили необходимость прогрева автомобиля даже в тёплое время года

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С наступлением тёплого времени года многие автомобилисты считают, что прогрев автомобиля больше не требуется. Однако, как сообщил моторист в интервью порталу Naavtotrasse. ru, это мнение ошибочно.

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Производители утверждают, что современные машины не нуждаются в прогреве ни зимой, ни летом, но эксперты и опытные водители настаивают на обратном. Даже летом двигатель должен достигнуть рабочей температуры, чтобы масло равномерно распределилось по системе, что занимает 2-3 минуты.

Это помогает предотвратить износ двигателя и трансмиссии. Первые 5-10 минут после начала движения рекомендуется ехать в умеренном режиме. Утверждения производителей о ненужности прогрева, по мнению экспертов, могут быть маркетинговым ходом, чтобы автомобиль стабильно работал лишь в гарантийный период, а затем автовладельцу приходилось бы вкладывать деньги в ремонт.