Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава ФПБК Виталий Бородин предложил признать Дмитрия Назарова и его жену иноагентами
Четвёртый сезон "Пацанов" стартовал с рекордным числом зрителей в истории сериала
Приморский край имеет высокий показатель продовольственной безопасности
Делимся советами насчёт прищипывания огурцов
Советы по нанесению автозагара, чтобы не испачкать одежду
Стало известно, что нужно знать перед тем, как завести собаку
Россияне все чаще выбирают Китай в качестве места для отдыха
SciAdv: 40 млн лет назад в Антарктиде текла река длиной 1,5 тыс. километров
Фильм "Бордерлендс" получил семейный возрастной рейтинг
Секрет идеального ремонта сколов на вашем авто: эксперты делятся лайфхаками

Эксперты рассказали, как правильно ремонтировать сколы на кузове автомобиля

1:05
Авто

Ремонт мелких сколов на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля требует тщательного подхода, иначе машина может потерять привлекательный вид. Эксперты издания Quto советуют начать с тщательной мойки автомобиля.

Эксперты рассказали, как правильно ремонтировать сколы на кузове автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно подобрать краску, идеально совпадающую по оттенку с заводской, используя помощь колориста. Необходимо подготовить малярный скотч, абразивные шкурки (240, 320, 600 и 2000), антисиликон для обезжиривания, кислотный грунт, грунт-наполнитель, нетканые салфетки, лак и кисточку. Рабочую область нужно оградить, зашкурить и сгладить края скола.

После этого участок обезжиривается и покрывается кислотным грунтом, затем грунтом-наполнителем. Наносится несколько слоев краски и лака, с промежуточной сушкой. Завершить процесс следует обработкой шкуркой 2000 и полировкой. Это обеспечит идеальное покрытие и сохранит внешний вид автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Не седина и не морщины: Фаина Раневская назвала два признака, по которым можно понять, что наступила старость

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости.

Фаина Раневская дала точное и остроумное определение старости
Дмитрий Исхаков сфотографировал дочь Мию с черешней на ушах
Дмитрий Исхаков устроил дочери от Полины Гагариной фотосессию с черешней
Простые рекомендации по окучиванию для получения высоких урожаев
Кое-что в коробочке: сколько на самом деле стоило ожерелье из "Красотки"
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Механические методы борьбы с кротами - безопасный и простой способ избавления
Следуя простым правилам, вы получите великолепные гортензии на своём участке
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Рассказываем, почему огородникам не стоит выбрасывать кофейную гущу
Последние материалы
О проблемах с гормонами говорит тремор рук и частая смена настроения
Вареники с черешней: получаются ничуть не хуже, чем с вишней
Ветеринары рассказали, как определить то, что собака скоро ослепнет
Как применить скошненую траву на даче
Иногородним сотрудникам петербургских заводов доплатят за аренду жилья
Филипп Киркоров открыл правду о суррогатной матери своих детей
Бар Анастасии Ивлеевой и Александра Пичугина вызвал удивление посетителей
Врач Фесенко: воспаление в мозге из-за ожирения повышает риск деменции
Забота о чувствительной коже: ключевые моменты выбора и ухода
Эксперты "Автостат" рассказали о высоких остаточных ценах подержанных авто на фоне ро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников