Секрет идеального ремонта сколов на вашем авто: эксперты делятся лайфхаками

Эксперты рассказали, как правильно ремонтировать сколы на кузове автомобиля

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Ремонт мелких сколов на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля требует тщательного подхода, иначе машина может потерять привлекательный вид. Эксперты издания Quto советуют начать с тщательной мойки автомобиля.

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Важно подобрать краску, идеально совпадающую по оттенку с заводской, используя помощь колориста. Необходимо подготовить малярный скотч, абразивные шкурки (240, 320, 600 и 2000), антисиликон для обезжиривания, кислотный грунт, грунт-наполнитель, нетканые салфетки, лак и кисточку. Рабочую область нужно оградить, зашкурить и сгладить края скола.

После этого участок обезжиривается и покрывается кислотным грунтом, затем грунтом-наполнителем. Наносится несколько слоев краски и лака, с промежуточной сушкой. Завершить процесс следует обработкой шкуркой 2000 и полировкой. Это обеспечит идеальное покрытие и сохранит внешний вид автомобиля.