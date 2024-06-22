Подержанные авто стоят дороже новых: эксперты объясняют, почему

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Эксперты "Автостат" рассказали о высоких остаточных ценах подержанных авто на фоне ро

1:06
Авто

На форуме "Used Cars Forum — 2024" эксперты агентства "Автостат" обсудили тему остаточной цены подержанных автомобилей. Заместитель начальника отдела аналитики агентства, Дмитрий Ярыгин, сообщил, что многие машины с пробегом сегодня можно продать дороже, чем они были куплены несколько лет назад.

Эксперты "Автостат" рассказали о высоких остаточных ценах подержанных авто на фоне ро
Фото: commons.wikimedia.org by M 93 is licensed under Creative Commons CC0

Например, у кроссоверов Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan в возрасте от 2 до 5 лет остаточная стоимость составляет 111-154%. Это связано с ростом цен на автомобили в последние годы, особенно с 2022 года.

Также на высокую остаточную стоимость влияет прекращение официальных поставок этих моделей в Россию. Владельцы таких автомобилей могут продать их и купить новые китайские кроссоверы, такие как Changan UNI-T, Chery Tiggo 7 PRO Max, EXEED LX и другие, по цене аналогичной подержанным Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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