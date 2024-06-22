Что угрожает вашей безопасности на дороге: эксперты раскрыли главные опасности для водителей

"Росгосстрах" рассказал о частых проблемах водителей в путешествиях

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Эксперты "Росгосстраха" рассказали "Известиям" о наиболее частых проблемах, с которыми сталкиваются водители в путешествиях, и дали советы по безопасности на дороге.

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С 16,4% до 20,3% страховых случаев по ОСАГО фиксируются по пятницам, а также в предпраздничные дни, когда аварийность увеличивается из-за пробок. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на заправках, где часто случаются наезды на колонки и повреждения оборудования.

В зонах с предупреждением о диких животных стоит соблюдать осторожность, так как на дорогах России отсутствуют ограждения. В 2023 году зафиксировано более 600 случаев столкновений с животными. Также распространены повреждения лобового стекла камнями и грузами с других машин. Наличие полиса каско с полным покрытием помогает избежать финансовых потерь.