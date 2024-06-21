Ваш Bentley может неожиданно остановиться: срочный отзыв 473 кроссоверов Bentayga

Компания "АГР" отзывает 473 кроссовера Bentley Bentayga

0:56 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания "АГР" организует отзыв 473 кроссоверов Bentley Bentayga, проданных в России с 2017 по 2021 год, из-за возможных проблем с топливным насосом, сообщает "Росстандарт".

Фото: Wikipedia by Matti Blume is licensed under CC BY-SA 4.0

При определённых условиях эксплуатации контакты электрических разъёмов бензонасосов могут перегреваться, что может привести к нарушению работы системы подачи топлива и даже к неожиданной остановке автомобиля. Водители могут заметить ухудшение динамических характеристик и предупреждение на приборной панели.

Владельцев автомобилей пригласят в дилерские центры для бесплатной проверки и замены необходимых компонентов. Информирование об отзыве будет осуществляться через рассылку писем или телефонные звонки, а также можно проверить VIN-номер на сайте "Росстандарта" или через сервис "Auto.ru".