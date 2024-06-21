Как убить ваш вариатор за 50 тысяч километров: мнение эксперта

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Вадим Стрельбицкий: Срок службы вариатора зависит от автомобиля и стиля вождения

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Авто

Срок службы вариатора и риск его износа зависят от автомобиля и стиля вождения, пояснил Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта "Авилон Kia".

Вадим Стрельбицкий: Срок службы вариатора зависит от автомобиля и стиля вождения
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Наиболее распространённые проблемы включают утечку трансмиссионной жидкости, износ ремня и повреждение подшипников. Лёгкие неисправности появляются на пробеге 50-150 тыс. км, серьёзные — на пробеге 100-150 тыс. км.

Средний срок службы вариатора при правильном обслуживании составляет 150-250 тыс. км. Стиль вождения, включающий резкие ускорения и буксировку тяжёлых грузов, может сократить срок службы трансмиссии.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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