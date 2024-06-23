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Эксперты назвали плюсы и минусы электрокаров в России

1:16
Авто

Отечественные эксперты уверены, что увеличение доли электромобилей на российском автомобильном рынке произойдет в ближайшем будущем. Они отмечают, что Россия продолжает следовать мировому тренду на уменьшение количества автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Эксперты назвали плюсы и минусы электрокаров в России
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В настоящее время крупнейшим рынком электромобилей является Китай, на который приходится более 60% всех таких транспортных средств. По прогнозам российских специалистов, в ближайшие несколько лет рынок электромобилей в России будет расти примерно на 38% ежегодно.

Эта тенденция наблюдается по всему миру. Все больше автолюбителей предпочитают электромобили вместо машин с двигателями внутреннего сгорания.

Основными препятствиями для расширения рынка электромобилей сейчас являются высокая стоимость этих транспортных средств и нехватка необходимой инфраструктуры в ряде городов. Однако эти проблемы постепенно решаются.

Например, правительство приняло новый законопроект, направленный на активное развитие электротранспорта в стране. Статистика уже показывает положительную динамику, которая сохранится на длительный период.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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