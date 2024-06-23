Россиянам рассказали, как не угробить двигатель в жару

Двигатель автомобиля в жаркую погоду может потреблять больше масла, поэтому необходимо регулярно проверять его уровень, сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого.
"Также важно следить за уровнем охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев двигателя, особенно в жару", — отметил автоэксперт.
Стрельбицкий подчеркнул, что особое внимание следует уделять чистоте радиаторов. Если автомобиль эксплуатировался зимой, когда на дорогах много реагентов, пространство между радиаторами, вероятно, заполнено смесью дорожной грязи и тополиного пуха.
По его словам, при температурах до 25-30 °С перегрев двигателя обычно не заметен, хотя и мотор, и автоматическая коробка передач работают в сложных условиях. Проблемы возникают, когда температура превышает 30 °С.
"Первый признак грязных радиаторов — автомобиль начинает нагреваться не в пробках, а на высокой скорости, когда набегающий поток воздуха должен охлаждать двигатель", — сказал Стрельбицкий.
Часто для очистки радиаторов требуется снять один или оба охладителя, что приведет к необходимости заправки кондиционера и прокачки системы антифриза.
Стрельбицкий также порекомендовал в жару избегать агрессивного вождения и буксировки прицепов или других автомобилей, так как это может привести к перегреву двигателя. Он также отметил, что использование качественного высокооктанового топлива снижает риск образования отложений в двигателе.
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