Россиянам рассказали, как не угробить двигатель в жару

Авилон назвал четыре способа сохранить двигатель машины от перегрева в жару

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Двигатель автомобиля в жаркую погоду может потреблять больше масла, поэтому необходимо регулярно проверять его уровень, сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

"Также важно следить за уровнем охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить перегрев двигателя, особенно в жару", — отметил автоэксперт.

Стрельбицкий подчеркнул, что особое внимание следует уделять чистоте радиаторов. Если автомобиль эксплуатировался зимой, когда на дорогах много реагентов, пространство между радиаторами, вероятно, заполнено смесью дорожной грязи и тополиного пуха.

По его словам, при температурах до 25-30 °С перегрев двигателя обычно не заметен, хотя и мотор, и автоматическая коробка передач работают в сложных условиях. Проблемы возникают, когда температура превышает 30 °С.

"Первый признак грязных радиаторов — автомобиль начинает нагреваться не в пробках, а на высокой скорости, когда набегающий поток воздуха должен охлаждать двигатель", — сказал Стрельбицкий.

Часто для очистки радиаторов требуется снять один или оба охладителя, что приведет к необходимости заправки кондиционера и прокачки системы антифриза.

Стрельбицкий также порекомендовал в жару избегать агрессивного вождения и буксировки прицепов или других автомобилей, так как это может привести к перегреву двигателя. Он также отметил, что использование качественного высокооктанового топлива снижает риск образования отложений в двигателе.