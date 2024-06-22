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Молния и авто: спасительные меры предосторожности, которые могут спасти вашу жизнь

Эксперт рассказал что будет, если в автомобиль ударит молния

2:02
Авто

Гроза на дороге представляет собой серьезное испытание как для водителя, так и для машины. Молния, ударившая рядом или непосредственно по автомобилю, может вызвать значительные технические проблемы. Понимание того, как это природное явление взаимодействует с транспортным средством и какие действия следует предпринять в такой ситуации, может спасти жизнь и сохранить имущество.

Эксперт рассказал что будет, если в автомобиль ударит молния
Фото: flickr.com by Smallman12q is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Портал "Тарантас Ньюс" подробно объяснил, как действует молния и какие меры предосторожности необходимо соблюдать для минимизации рисков.

Опасности и защита

Сильный дождь, молнии и плохая видимость значительно увеличивают риск аварийных ситуаций на дороге. Но что произойдет, если молния ударит по автомобилю?

Молния — это мощный электрический разряд, способный поражать любые объекты, включая движущиеся машины. Современные автомобили, благодаря своей конструкции, напоминающей "клетку Фарадея", обеспечивают безопасность пассажиров. Эта структура направляет разряд по поверхности автомобиля и через колеса в землю, предотвращая проникновение электричества внутрь салона.

Хотя шины являются изоляторами, в мокром состоянии они не могут полностью защитить от молнии. Напряжение молнии настолько велико, что оно может преодолеть сопротивление даже сухой резины.

Меры предосторожности

Автомобиль может серьезно пострадать от удара молнии, вплоть до возгорания.

Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Избегайте парковки под деревьями.
  • Отключайте электронные устройства.
  • Если возможно, остановитесь и переждите грозу в машине.
  • Не выходите из автомобиля во время грозы, так как молния может пройти через человека, находящегося рядом с машиной.

Эти простые, но важные меры помогут вам сохранить безопасность на дороге во время грозы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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