Летняя жара: эти повседневные предметы могут привести к беде, если оставить их в машине

3 вещи, которые нельзя оставлять в салоне автомобиля летом

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В последние годы летние месяцы все чаще ассоциируются с аномальной жарой.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В таких условиях водителям нередко приходится садиться за руль автомобиля. К счастью, проветривание салона и включение кондиционера помогают справиться со многими проблемами. Однако трудности часто возникают после того, как автомобилист покидает транспортное средство.

Если в салоне припаркованной машины остаются определённые вещи, последствия могут быть очень серьёзными. О каких же предметах идёт речь?

Пластиковые бутылки

Под воздействием высоких температур пластик выделяет опасные соединения, которые попадают в жидкость. Кроме того, на материал могут попасть прямые солнечные лучи, и пластик может выступить в роли линзы. Поэтому в жаркие периоды в автомобиле не стоит оставлять ёмкости с напитками.

Очки

У многих водителей есть привычка класть очки для зрения и солнцезащитные очки на переднюю панель. Пластиковые и металлические части оправы могут сильно нагреться. В такой ситуации человек, надевший очки, рискует обжечься. А если в очках есть увеличительные линзы, то появляется риск возгорания.

Устройства

В жаркие периоды в машине нельзя надолго оставлять смартфоны, планшеты и ноутбуки. Если устройства сильно нагреются, то они могут выйти из строя и даже взорваться. Летом на сиденьях также не стоит оставлять зажигалки: под воздействием высоких температур они могут лопнуть.