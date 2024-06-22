Летняя жара: эти повседневные предметы могут привести к беде, если оставить их в машине

В последние годы летние месяцы все чаще ассоциируются с аномальной жарой.
В таких условиях водителям нередко приходится садиться за руль автомобиля. К счастью, проветривание салона и включение кондиционера помогают справиться со многими проблемами. Однако трудности часто возникают после того, как автомобилист покидает транспортное средство.
Если в салоне припаркованной машины остаются определённые вещи, последствия могут быть очень серьёзными. О каких же предметах идёт речь?
Пластиковые бутылки
Под воздействием высоких температур пластик выделяет опасные соединения, которые попадают в жидкость. Кроме того, на материал могут попасть прямые солнечные лучи, и пластик может выступить в роли линзы. Поэтому в жаркие периоды в автомобиле не стоит оставлять ёмкости с напитками.
Очки
У многих водителей есть привычка класть очки для зрения и солнцезащитные очки на переднюю панель. Пластиковые и металлические части оправы могут сильно нагреться. В такой ситуации человек, надевший очки, рискует обжечься. А если в очках есть увеличительные линзы, то появляется риск возгорания.
Устройства
В жаркие периоды в машине нельзя надолго оставлять смартфоны, планшеты и ноутбуки. Если устройства сильно нагреются, то они могут выйти из строя и даже взорваться. Летом на сиденьях также не стоит оставлять зажигалки: под воздействием высоких температур они могут лопнуть.
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