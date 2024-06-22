Ваши сиденья снова как новые: узнайте, как очистить обивку за считанные минуты

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Как быстро вернуть чистоту грязному автомобильному сиденью

1:22
Авто

Хорошо, если на автомобильных сиденьях кожаная обивка, ведь такой материал легко очищается от загрязнений.

Как быстро вернуть чистоту грязному автомобильному сиденью
Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тканевая обивка может вызывать больше сложностей, но с правильными средствами её тоже можно быстро и эффективно очистить.

Процедура несложная и не требует длительного протирания поверхности.

Что нужно сделать водителю Для очистки потребуются четыре компонента: пищевая сода, лимонная кислота, гель для мытья посуды и обычная вода. Также понадобятся две пластиковые бутылки.

Сначала нужно приготовить содовый раствор. В пол-литровую бутылку с водой добавьте пять чайных ложек соды и хорошо перемешайте. Затем наденьте на бутылку распылитель и нанесите раствор на пятно.

Далее приготовьте вторую смесь: в 500 миллилитров воды добавьте пять ложек лимонной кислоты и 50 миллилитров геля для мытья посуды. Нанесите эту смесь на ранее обработанное содовым раствором место.

Комбинация соды и лимонной кислоты вызовет химическую реакцию, образуя пену. Затем аккуратно протрите обработанное место чистой и сухой тканью.

Эта процедура позволит эффективно удалить даже самые стойкие загрязнения с тканевой обивки автомобильных сидений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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