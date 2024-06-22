Россиянам рассказали, как не "убить" двигатель автомобиля в жару

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Эксперт Стрельбицкий: агрессивная езда и забитый радиатор "убьют" мотор в жару

1:21
Авто

Чтобы лето прошло без проблем для вашего автомобиля, важно следовать нескольким простым рекомендациям по уходу за моторным маслом и системой охлаждения двигателя. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий в интервью "Российской газете".

Эксперт Стрельбицкий: агрессивная езда и забитый радиатор "убьют" мотор в жару
Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

"Необходимо следить за уровнем охлаждающей жидкости, так как она предотвращает перегрев двигателя. Особенно важно поддерживать её оптимальный уровень в жару", — отметил Вадим Стрельбицкий.

Эксперт также подчеркнул важность чистоты радиаторов. Радиаторы могут забиваться пухом, грязью и другим мусором с дороги, и при необходимости их нужно мыть.

"При температурах до 25-30 градусов это не так заметно, хотя двигатель и АКПП работают в более напряжённом режиме. Но при температурах выше 30 градусов возникают проблемы: машина может закипеть в самый неподходящий момент, что приведёт к неприятным последствиям", — предупредил Стрельбицкий.

Также специалист посоветовал избегать чрезмерного использования кондиционера, заправлять автомобиль только качественным топливом на проверенных АЗС и избегать агрессивного вождения, так как оно может привести к перегреву двигателя и другим проблемам в жаркую погоду.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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