Не хотите переплачивать за бензин? Узнайте, как сократить расход топлива без риска

3 способа снизить расход топлива: об этих хитростях стоит узнать каждому

1:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Бензин и дизельное топливо стоят недёшево, поэтому водителю вряд ли понравится, если его машина начнёт расходовать слишком много горючего.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

К счастью, уменьшение расхода топлива — вполне достижимая цель. И этого можно добиться без риска, не прибегая к опасным приёмам. Секрет экономии топлива заключается в правильном стиле вождения и избавлении автомобиля от лишнего груза.

Выбрать оптимальную скорость

Существует понятие "крейсерская скорость", при которой автомобиль потребляет минимальное количество топлива. Для легковых машин крейсерской считается скорость в 90-100 километров в час.

На загородной трассе придерживайтесь именно такого скоростного режима, и расход топлива будет относительно невелик. По очевидным причинам применять этот совет в пределах населённых пунктов не следует.

Избегать резких манёвров

Резкие повороты, частые обгоны и внезапные торможения приводят к увеличению расхода топлива. Выберите более осторожный и аккуратный стиль вождения — так можно не только сэкономить бензин или дизель, но и снизить риск аварий.

Убрать из багажника всё ненужное

Чем больше весит автомобиль, тем выше его расход топлива. На первый взгляд, сделать машину легче невозможно. Однако не стоит забывать, что вес увеличивается из-за лишнего багажа.

Удалите из багажника все ненужные вещи и инструменты, которые не пригодятся в пути. Это поможет немного снизить расход топлива.