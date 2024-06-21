Эти простые действия помогут продлить срок службы турбонаддува двигателя — автоэксперт

Автоэксперт Тимашов назвал четыре способа продлить жизнь турбонаддува двигателя

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Для увеличения срока службы турбины автомобиля следует сократить интервал замены моторного масла, поделился директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов. По его мнению, интервал следует уменьшить на 30-50%, заменяя масло каждые 7-10 тысяч километров. При этом важно использовать качественное масло, соответствующее требованиям производителя.

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Тимашов также отметил, что воздушный фильтр нужно менять не каждые 30 тысяч километров, а каждые 15 тысяч. Кроме того, важно поддерживать чистоту радиаторов, чтобы предотвратить перегрев турбины.

Эксперт подчеркнул, что для продления срока службы турбины важна спокойная езда, особенно до достижения двигателем рабочей температуры.

Еще один его совет — после интенсивного движения давать двигателю поработать на холостом ходу, чтобы турбина успела остыть.