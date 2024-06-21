Чайные пакетики в машине: дешевле и эффективнее ароматизаторов

Для чего нужен чайный пакетик в машине: хитрость опытных водителей

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Чайные пакетики могут быть полезны не только для быстрого приготовления вкусного напитка. Опытные хозяйки находят им применение и в других ситуациях.

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Например, их можно использовать для очистки посуды от жирового налета и устранения неприятного запаха из обуви. Также есть полезный лайфхак для автовладельцев. Оказывается, чайные пакетики отлично заменяют автомобильные ароматизаторы.

Как использовать чайные пакетики в машине

Достаточно оставить их в салоне автомобиля после уборки и удаления мусора. Пакетики можно разместить на сиденьях или под лобовым стеклом. Через некоторое время все неприятные запахи исчезнут, уступив место приятному аромату.

Чайные пакетики сохраняют свой эффект достаточно долго, что является их преимуществом перед спреями.

А подвесные ароматизаторы проигрывают чайным пакетикам по цене. Чайные мешочки значительно дешевле, поэтому многие опытные водители предпочитают именно их.