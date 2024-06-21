Производители лукавят: почему летом всё равно нужно прогревать машину

Моторист объяснил, почему опасно отказываться от летнего прогрева двигателя

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Когда наступает лето, автомобилисты могут расслабиться: нет необходимости вставать раньше, чтобы прогреть машину. Но действительно ли стоит тратить время на прогрев? Производители утверждают, что современные автомобили не нуждаются в этом ни летом, ни зимой. Однако мнения специалистов по двигателям на этот счёт разнятся.

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Почему зимой важно прогревать машину? Это делается не только для достижения рабочей температуры двигателя, но и для создания комфортных условий в салоне. Летом вопрос прогрева салона перед поездкой становится менее актуальным, чаще возникает необходимость охладить воздух внутри машины.

Что касается двигателя, то летом не так важно доводить его до рабочей температуры, как зимой. Часто достаточно подождать, пока обороты двигателя снизятся до уровня холостого хода, сообщает naavtotrasse. ru.

В теплое время года автомобиль нужно прогревать лишь для того, чтобы масло хорошо прокачалось по системе и двигатель был готов к работе. Для этого достаточно пары минут. После этого можно начинать движение. Во время прогрева двигателя можно включить кондиционер, чтобы охладить воздух в салоне.

В начале поездки, независимо от времени года, важно не перегружать автомобиль в первые 5-7 минут. Это необходимо, чтобы все системы постепенно прогрелись и начали работать в оптимальном режиме. Особенно важно дать время на прогрев коробке передач.

Большинство обсуждений касается автомобилей с автоматическими коробками передач. Однако и для машин с механической трансмиссией первые минуты поездки критичны. Избегайте излишних нагрузок, чтобы не сократить срок службы трансмиссии.

Производители утверждают, что прогревать машину не нужно, но это может быть маркетинговым ходом, чтобы автомобиль выдержал только гарантийный срок и затем потребовал крупных вложений. Поэтому, чтобы избежать преждевременного ремонта, прогрев двигателя и КПП необходим в любое время года.