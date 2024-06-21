Вам это дорого обойдется! Ошибки, которые водители совершают при проезде лежачих полицейских

3 частые ошибки при проезде через лежачего полицейского

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На дорогах часто можно встретить искусственные неровности, предназначенные для принуждения водителей к соблюдению скоростного режима на сложных и опасных участках. Эти возвышения, называемые в народе "лежачими полицейскими", могут вызывать недовольство у некоторых автовладельцев. Чтобы избежать проезда через такие неровности, они прибегают к различным уловкам, что часто приводит к опасным ситуациям.

Фото: Wikipedia by Gennady Grachev is licensed under CC BY 2.0

Ошибки при проезде через "лежачего полицейского":

Попытка проехать на высокой скорости : начинающие и неопытные водители полагают, что можно быстро преодолеть неровность, сэкономив время и нервы. Однако это может привести к серьезным проблемам с подвеской автомобиля и необходимости дорогостоящего ремонта.

: начинающие и неопытные водители полагают, что можно быстро преодолеть неровность, сэкономив время и нервы. Однако это может привести к серьезным проблемам с подвеской автомобиля и необходимости дорогостоящего ремонта. Попытка проехать одним колесом : многие водители стараются снизить нагрузку на автомобиль, частично заезжая на обочину и проезжая неровность только одним колесом. Этот маневр опасен, так как повышает риск ДТП и может повредить автомобильные диски.

: многие водители стараются снизить нагрузку на автомобиль, частично заезжая на обочину и проезжая неровность только одним колесом. Этот маневр опасен, так как повышает риск ДТП и может повредить автомобильные диски. Позднее торможение: невнимательный водитель может нажать на тормоз слишком поздно, что создаст нагрузку на автомобиль, сравнимую с проездом через "лежачего полицейского" на высокой скорости.

Правильный способ проезда через искусственные неровности:

Искусственные неровности необходимо замечать заранее, чтобы иметь возможность плавно затормозить. Резко снижать скорость или набирать её после неровности не рекомендуется. Также следует избегать резких поворотов. При проезде через неровность скорость автомобиля должна быть не более 15 километров в час.