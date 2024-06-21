Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Хамзаев предложил приравнять пьяных водителей к террористам
Винер заявила, что согласна с Путиным насчёт участия россиян в Олимпиаде-2024
Врач Байрамова: поможет замедлить старение здоровый сон
Страховой ущерб от засухи в Ростовской области может превысить 200 млн рублей
Бывший муж Собчак публично поддержал затравленную из-за стрижки Асмус
Антониу Гутерриш выразил озабоченность эскалацией конфликта Израиля и "Хезболлы"
Кинологи назвали самые ленивые породы собак
На актёра Виталия Гогунского завели уголовное дело на Украине
Рецепт йогуртового парфе с вишнёвым компотом
Вся правда о мощных двигателях: от расходов на топливо до штрафов за превышение скорости

В ГАИ назвали пять причин не покупать машину с мощным двигателем

1:51
Авто

Выбор автомобиля по мощности двигателя остаётся приоритетом для многих молодых водителей. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему количество лошадиных сил под капотом не должно быть основным критерием при выборе автомобиля.

В ГАИ назвали пять причин не покупать машину с мощным двигателем
Фото: unsplash.com by Israel Sundseth is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Жажда адреналина и стремление к высоким скоростям — это нормально, но удовлетворять эти желания стоит на специализированных трассах под контролем профессионалов. Только там спортивный автомобиль может полностью раскрыть свой потенциал. В условиях города такой автомобиль теряет свою практичность.

Каждая лошадиная сила в двигателе стоит денег. Чем мощнее двигатель, тем выше его стоимость и дороже его содержание. Высокая мощность не только увеличивает цену самого автомобиля, но и определяет размер транспортного налога.

Мощные двигатели потребляют больше топлива, что вынуждает владельцев чаще заезжать на заправку и удивляться росту цен на бензин.

Кроме того, мощные двигатели часто не долговечны. Эти силовые агрегаты работают на пределе своих возможностей благодаря турбонаддуву, что сокращает их срок службы по сравнению с обычными моторами.

Не стоит забывать о ПДД. В России на большинстве трасс максимальная скорость ограничена до 90 или 110 км/ч, а в городе — до 40 или 60 км/ч. Мощные двигатели часто провоцируют водителей на превышение скорости, что ведёт к штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Также несоблюдение ПДД может привести к серьёзным авариям с трагическими последствиями, особенно из-за превышения скорости, которое является одним из самых распространённых нарушений, подчеркнули в ГАИ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стало известно, почему появившаяся на параде Кейт Миддлтон вновь перестанет выходить на публику

Принцессе тяжело появляться на публике во время лечения рака.

Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать
Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными
Отечественный сериал, который американцам понравился больше, чем россиянам
Глафира Тарханова назвала дочь редким греческим именем и объяснила, почему всем своим детям даёт необычные имена
Санитарная зона будет простираться в глубь Украины на 300 километров Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая
Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения
"Да он обоссался": Иван Ургант вспомнил о пережитом позоре
"Да он обоссался": Иван Ургант вспомнил о пережитом позоре
Последние материалы
Депутат Хамзаев предложил приравнять пьяных водителей к террористам
Винер заявила, что согласна с Путиным насчёт участия россиян в Олимпиаде-2024
Врач Байрамова: поможет замедлить старение здоровый сон
Страховой ущерб от засухи в Ростовской области может превысить 200 млн рублей
Бывший муж Собчак публично поддержал затравленную из-за стрижки Асмус
Антониу Гутерриш выразил озабоченность эскалацией конфликта Израиля и "Хезболлы"
Кинологи назвали самые ленивые породы собак
На актёра Виталия Гогунского завели уголовное дело на Украине
Рецепт йогуртового парфе с вишнёвым компотом
Дочь Джигана и Самойловой отказалась от карьеры певицы из-за критики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников