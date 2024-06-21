Вся правда о мощных двигателях: от расходов на топливо до штрафов за превышение скорости

В ГАИ назвали пять причин не покупать машину с мощным двигателем

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Выбор автомобиля по мощности двигателя остаётся приоритетом для многих молодых водителей. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru объяснил, почему количество лошадиных сил под капотом не должно быть основным критерием при выборе автомобиля.

Фото: unsplash.com by Israel Sundseth is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Жажда адреналина и стремление к высоким скоростям — это нормально, но удовлетворять эти желания стоит на специализированных трассах под контролем профессионалов. Только там спортивный автомобиль может полностью раскрыть свой потенциал. В условиях города такой автомобиль теряет свою практичность.

Каждая лошадиная сила в двигателе стоит денег. Чем мощнее двигатель, тем выше его стоимость и дороже его содержание. Высокая мощность не только увеличивает цену самого автомобиля, но и определяет размер транспортного налога.

Мощные двигатели потребляют больше топлива, что вынуждает владельцев чаще заезжать на заправку и удивляться росту цен на бензин.

Кроме того, мощные двигатели часто не долговечны. Эти силовые агрегаты работают на пределе своих возможностей благодаря турбонаддуву, что сокращает их срок службы по сравнению с обычными моторами.

Не стоит забывать о ПДД. В России на большинстве трасс максимальная скорость ограничена до 90 или 110 км/ч, а в городе — до 40 или 60 км/ч. Мощные двигатели часто провоцируют водителей на превышение скорости, что ведёт к штрафам за нарушение правил дорожного движения.

Также несоблюдение ПДД может привести к серьёзным авариям с трагическими последствиями, особенно из-за превышения скорости, которое является одним из самых распространённых нарушений, подчеркнули в ГАИ.