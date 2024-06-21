Почему ваша машина ломается: 5 распространённых ошибок, которые совершают все

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Пять ошибок водителей, которые ведут к поломкам автомобиля

1:10
Авто

Опытный водитель знает, как продлить срок эксплуатации автомобиля без ремонта.

Пять ошибок водителей, которые ведут к поломкам автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рассмотрим основные ошибки, которые существенно снижают ресурс узлов машины, приводя к поломкам.

  • Во-первых, важно понимать, что удержание сцепления в разомкнутом состоянии более трех секунд значительно увеличивает нагрузку на выжимную вилку. Это приводит к тому, что выжимной подшипник вращается вместо того, чтобы находиться в состоянии покоя.
  • Во-вторых, желание быстрее тронуться со светофора, чем соседние машины, может стать привычкой и негативно сказаться на сцеплении. Особенно страдают автомобили с механической КПП, но и на автоматах при резком старте быстро расходуется трансмиссионная жидкость.
  • Третья ошибка — длительное прогревание двигателя в холодное время года. Не следует делать это дольше пяти минут.
  • Четвёртая ошибка — сильное выкручивание руля до упора на машинах с гидроусилителем.
  • Пятая ошибка — езда на остатках бензина или солярки. В этом случае бензонасос подвергается повышенной нагрузке.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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