Почему ваша машина ломается: 5 распространённых ошибок, которые совершают все

Опытный водитель знает, как продлить срок эксплуатации автомобиля без ремонта.
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Рассмотрим основные ошибки, которые существенно снижают ресурс узлов машины, приводя к поломкам.
Во-первых, важно понимать, что удержание сцепления в разомкнутом состоянии более трех секунд значительно увеличивает нагрузку на выжимную вилку. Это приводит к тому, что выжимной подшипник вращается вместо того, чтобы находиться в состоянии покоя.
Во-вторых, желание быстрее тронуться со светофора, чем соседние машины, может стать привычкой и негативно сказаться на сцеплении. Особенно страдают автомобили с механической КПП, но и на автоматах при резком старте быстро расходуется трансмиссионная жидкость.
Третья ошибка — длительное прогревание двигателя в холодное время года. Не следует делать это дольше пяти минут.
Четвёртая ошибка — сильное выкручивание руля до упора на машинах с гидроусилителем.
Пятая ошибка — езда на остатках бензина или солярки. В этом случае бензонасос подвергается повышенной нагрузке.