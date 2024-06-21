Почему ваша машина ломается: 5 распространённых ошибок, которые совершают все

Пять ошибок водителей, которые ведут к поломкам автомобиля

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Опытный водитель знает, как продлить срок эксплуатации автомобиля без ремонта.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рассмотрим основные ошибки, которые существенно снижают ресурс узлов машины, приводя к поломкам.