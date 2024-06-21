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Как хакеры увели Rolls-Royce и Maybach на сумму в 600 000 долларов одним кликом

В США украли Maybach и Rolls-Royce за 600 000 долларов с помощью сайта дилера

1:13
Авто

Во Флориде преступник взломал веб-сайт компании по доставке и похитил два экзотических автомобиля. В США дилеры часто сталкиваются с необходимостью перевозки дорогостоящих автомобилей между пунктами. Для этого многие автосалоны прибегают к услугам сторонних компаний по доставке.

В США украли Maybach и Rolls-Royce за 600 000 долларов с помощью сайта дилера
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации полиции Флориды, злоумышленники смогли взломать онлайн-систему одной из таких компаний, чтобы отправить себе два эксклюзивных автомобиля.

В первом случае хакеры похитили роскошный Mercedes-Benz GLS600 Maybach 2024 года, стоимостью около 200 000 долларов. Власти предполагают, что злоумышленники проникли в систему онлайн-покупок официального дилера, получили доступ к расписанию доставки и контактной информации водителя автовоза.

Благодаря этому они изменили адрес доставки в системе, как сообщает carscoops.com.

Во втором случае хакеры завладели Rolls-Royce Cullinan стоимостью около 400 000 долларов. Они отправили водителю автовоза СМС от имени дилера с просьбой изменить место доставки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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