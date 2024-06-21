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Как избавиться от скрипа дворников за 5 минут: секрет опытных водителей

Как избавиться от скрипа дворников без замены щёток

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Авто

Скрип стеклоочистителей — проблема, знакомая многим водителям. И даже замена дворников не всегда решает эту проблему.

Как избавиться от скрипа дворников без замены щёток
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как избавиться от скрипа дворников

Основной причиной скрипа дворников является неправильное положение поводков. Для устранения этой проблемы вам понадобятся плоскогубцы и ветошь.

Поднимите щётки в сервисное положение, поочередно оттяните их и оцените, как они расположены относительно лобового стекла.

Скорее всего, рабочая поверхность щёток будет отклонена в одну из сторон, а не расположена перпендикулярно стеклу.

Накройте поводок ветошью, приложите плоскогубцы и аккуратно измените положение поводка, чтобы щётка встала перпендикулярно стеклу. Не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить металлическую конструкцию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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