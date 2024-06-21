Как избавиться от скрипа дворников за 5 минут: секрет опытных водителей

Скрип стеклоочистителей — проблема, знакомая многим водителям. И даже замена дворников не всегда решает эту проблему.
Как избавиться от скрипа дворников
Основной причиной скрипа дворников является неправильное положение поводков. Для устранения этой проблемы вам понадобятся плоскогубцы и ветошь.
Поднимите щётки в сервисное положение, поочередно оттяните их и оцените, как они расположены относительно лобового стекла.
Скорее всего, рабочая поверхность щёток будет отклонена в одну из сторон, а не расположена перпендикулярно стеклу.
Накройте поводок ветошью, приложите плоскогубцы и аккуратно измените положение поводка, чтобы щётка встала перпендикулярно стеклу. Не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить металлическую конструкцию.
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